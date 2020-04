LEGGI ANCHE

I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia hanno arrestato per furto aggravato e false attestazione a un pubblico ufficiale g.g., 36enne georgiano già noto alle forze dell’ordine.e poi - togliendo la placca antitaccheggio – è fuggito senza pagare. I militari, allertati dal 112, hanno rintracciato l’uomo e bloccato. Il 36enne ha fornito ai carabinieri, per altro, generalità diverse ma dopo gli accertamenti si è risaliti alla sua identificazione.Il rito direttissimo si terrà telematicamente presso gli uffici del comando provinciale di Napoli in collegamento con il tribunale di Napoli.