Napoli, ruba il cellulare a una donna e tenta la fuga: arrestato

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 maggio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti a piazza Garibaldi, lato corso Umberto, per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una turista la quale ha raccontato che, mentre stava passeggiando, un uomo l’aveva strattonata per rubarle il cellulare che aveva in mano dandosi poi alla fuga. Poco dopo gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il presunto rapinatore in via Cesare Carmignano ma lo stesso, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga in direzione di via Lavinaio.

Il rapinatore poi è stato bloccato e trovato in possesso del cellulare. Inoltre, in sede di denuncia, la vittima l’ha riconosciuto come presunto autore della rapina. Un 24enne marocchino con precedenti e irregolare sul territorio nazionale è stato sottoposto a fermo in quanto gravemente indiziato del reato di rapina, mentre il telefono è stato restituito alla signora.