Napoli, ruba cellulare a turista: investito nella fuga e arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario hanno sottoposto a fermo un 27enne napoletano per il reato di furto aggravato. I poliziotti, su segnalazione al 113, sono intervenuti in Via Speranzella, dove era stato segnalato un furto ai danni di una turista. Prontamente raggiunta, gli agenti hanno accertato che poco prima una donna ligure, turista in città, mentre si trovava in compagnia di alcune amiche è stata raggiunta da dietro da un uomo che l'ha aggredita impossessandosi del telefono cellullare tenuto tra le mani.La donna ha raccontato ai poliziotti che il ladro nella fuga non aveva notato un ciclomotore sopraggiungere ed era stato investito andando a sbattere con il volto in terra lacerandosi il sopracciglio destro. I poliziotti, con le dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, hanno controllato tutti i presidi ospedalieri della zona non rintracciando il ladro, ma riuscendo a identificarlo per il 27enne poiché persona sottoposta all'obbligo di presentazione proprio presso il commissariato Montecalvario.I poliziotti a questo punto hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo in Vico I Portapiccola a Montecalvario, dove l'hanno bloccato. Il 27enne ancora con il sopracciglio sanguinante ha ammesso di essere lui l'autore del furto. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla vittima che ha riconosciuto il ladro. Il 27enne si trova in carcere a Poggioreale.