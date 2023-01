Napoli, ruba un computer portatile e tenta la fuga: denunciato 21enne

Tenta di fuggire con un computer rubato. Un 21enne originario del Marocco è stato fermato ieri sera dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato. L'uomo è stato visto insieme ad un'altra persona nei pressi di via Raffaele Conforti. Il loro atteggiamento ha insospettito gli agenti, che si sono avvicinati. Alla vista dei poliziotti i due uomini hanno tentato la fuga. Il 21enne è stato raggiunto e bloccato. Aveva con sè un pc portatile che poi è risultato rubato. Il giovane inoltre ha già precedenti di polizia ed è irregolare sul territorio nazionale. É stato denunciato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per inottemperanza al divieto di dimora nel comune di Napoli. Il computer è stato restituito al proprietario.