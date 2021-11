Napoli, ruba coperta termica da uno scooter a via Medina: denunciato 49enne

Ieri pomeriggio due agenti dell’ufficio prevenzione generale, liberi dal servizio, transitando in via Medina angolo via San Tommaso d’Aquino sono stati avvicinati da un passante che ha indicato un uomo che aveva appena asportato una coperta termica da uno scooter e si era poi avvicinato ad un altro mezzo parcheggiato.

I poliziotti lo hanno sorpreso mentre armeggiava sul motoveicolo e lo hanno trovato in possesso della coperta termica rubata poco prima che è stata riconsegnata al proprietario.

G.M., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato.