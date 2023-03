Napoli, ruba il cellulare ad un passante a piazza Garibaldi: arrestato un 29enne

Gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo seguire in modo sospetto un'altra persona e poco dopo strappargli con un gesto fulmineo il telefono cellulare che aveva in mano per poi allontanarsi velocemente.

Lo stesso, durante la fuga, ha fatto cadere al suolo una donna ma i poliziotti lo hanno inseguito e, dopo una colluttazione, bloccato definitivamente.

Un 29enne del Marocco è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare è stato restituito al proprietario.