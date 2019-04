I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto aggravato m.n.f, un 23enne, della zona. I militari dell’arma lo hanno bloccato su via Firenze dopo che aveva rubato il portafogli a una 36enne gallese. Il portafogli, contenente vari documenti e la somma di 175 euro è stato restituito alla proprietaria. L’arrestato in attesa di rito direttissimo.

Domenica 14 Aprile 2019, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 14:12

