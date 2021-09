Napoli: ruba uno scooter al parco Margherita, arrestato 34enne dello Sri Lanka

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via del Parco Margherita per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal portiere di uno stabile il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un uomo che stava spingendo uno scooter di proprietà di una condomina verso l’uscita del palazzo e lo aveva fermato. Roshim Sailiyh Megal Hettiarachihla Tissera, 34enne dello Sri Lanka con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato.

