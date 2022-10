Napoli: ruba lo smartphone a un ragazzo, marocchino bloccato dai passanti

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duca di San Donato hanno notato alcune persone che avevano circondato un uomo indicandolo quale autore di un furto ai danni di un ragazzo.

I poliziotti sono stati avvicinati dal giovane il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava transitando in corso Umberto I era stato avvicinato da un uomo che gli aveva strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga fino a quando, con non poche difficoltà, era stato fermato da alcuni passanti. Gli operatori hanno bloccato l’uomo identificandolo per un 22enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale e lo hanno arrestato per furto con strappo nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre il cellulare è stato restituito al proprietario.