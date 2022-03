Napoli, beccato a rubare soldi e una sigaretta elettronica: girava con documento non suo

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania, nel transitare in via Pietro Colletta, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato loro un uomo che, pochi istanti prima, con la minaccia di un punteruolo le aveva asportato 30 euro e una sigaretta elettronica.

Gli operatori, con il supporto dei poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di quanto rapinato poco prima e di una carta d’identità intestata ad un’altra persona. E.J., 26enne gambiano con precedenti polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per ricettazione.