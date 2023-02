Napoli, ruba in un supermercato e investe due dipendenti: 61enne denunciato

Ruba in un supermercato e scappa in auto investendo due dipendenti. Un uomo di 61 anni con precedenti è stato denunciato per rapina impropria e lesioni personali. Il 61enne è stato individuato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle descrizioni delle due vittime. Sono stati loro a segnalare ai poliziotti l'episodio, avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di via Giuseppe Buonocore, al Rione Luzzatti. I due, recatisi all'Ospedale del Mare dopo l'incidente, hanno raccontato di essere intervenuti per tentare di fermare il 61enne che ha preso una bottiglia di champagne dagli scaffali ed è poi uscito dal supermercato senza pagare. Il ladro è però salito subito in macchina ed è fuggito, mettendo sotto i due dipendenti. Il 61enne è stato rintracciato presso la sua abitazione di Casaluovo.