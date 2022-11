Napoli, ruba un'auto e tenta di investire il proprietario e gli agenti

Non si limita al furto dell'auto. Pur di sfuggire all'arresto, il ladro in via Barbagallo tenta di investire il proprietario della vettura e alcuni amici che tentano di fermarlo, e prosegue la marcia. In via Nicola Nicolini a Fuorigrotta il 44enne napoletano accelera ed esegue manovre pericolose: dopo l'Sos, viene inseguito fino a via Pier delle Vigne anche dai poliziotti, e va a sbattere contro una volante. Non si ferma nemmeno in questo caso: scappa a piedi e, una volta raggiunto, ha una colluttazione con gli agenti che riescono, alla fine, a bloccarlo, trovandolo in possesso di un jammer, un cellulare e diversi arnesi atti allo scasso.

Ora è accusato di rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione.