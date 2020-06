I Carabinieri della Stazione di Napoli Barra hanno arrestato per furto aggravato C.E. , 35enne del posto. I militari hanno notato un uomo affrettarsi agitato lungo Via Volpicella e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di fermarlo e controllarlo.



Nelle sue mani un borsello nel quale erano conservati effetti personali, 120 euro in contante e documenti di un’altra persona. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo – approfittando della momentanea assenza del proprietario - aveva poco prima rubato il borsello dalla cabina di un furgone parcheggiato in strada. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.



La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Ultimo aggiornamento: 12:25