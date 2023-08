Napoli, ruba un cellulare a Piazza Garibaldi: arrestato 34enne algerino irregolare sul territorio nazionale

Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di San Giorgio a Cremano, nel transitare in piazza Garibaldi all’angolo con corso Umberto I, sono stati avvicinati da un uomo che indicando un giovane ha raccontato che lo stesso, con un gesto fulmineo, si era impossessato del suo cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, in vico Marco di Lorenzo, hanno raggiunto e fermato l’indagato che, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha iniziato a dare in escandescenze scagliandosi contro gli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato placato.

Pertanto il 34enne, di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.