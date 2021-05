Napoli, ruba un ciclomotore all'Arenella: arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariati Vomero, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Adolfo Omodeo per la segnalazione di furto in un garage di un parco condominiale.

I poliziotti hanno bloccato, mentre tentava di uscire dal cortile, un uomo che spingeva uno scooter elettrico ed hanno accertato che lo aveva appena rubato dopo aver forzato, con un cacciavite, il cancello d’ingresso del complesso residenziale.

Emanuele De Rosa, 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e il ciclomotore restituito al proprietario.