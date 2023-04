Napoli: ruba un videoproiettore in una scuola, denunciato

Un uomo di 37 anni è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre stava portando via un videoproiettore dall'istituto scolastico di piazza Aprea. Gli agenti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti per la segnalazione dell'allarme sonoro attivo. Giunti sul posto, hanno notato il cancello d'ingresso della scuola aperto e, una volta entrati, hanno sorpreso l'uomo, che aveva asportato un videoproiettore dall'edificio, e lo hanno denunciato per furto aggravato.