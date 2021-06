Napoli, rubano l’auto a mamma di due bimbi disabili, parte la raccolta fondi per aiutarli

Una raccolta fondi per aiutare Paola, madre di due bambini disabili, che nei giorni scorsi ha subito il furto dell’auto di famiglia. Il fatto si è verificato in pieno giorno a Napoli, in via della Stadera. «Ho preso l’auto per accompagnare mia figlia di 8 anni a scuola - racconta Paola - Ho lasciato la macchina parcheggiata a pochi metri da casa, il tempo di lasciare la bambina e fare la spesa al mercato. Quando sono tornata mi sono accorta che non c’era più, qualcuno l’aveva rubata».

Il furto dell’auto ha gettato la donna e il marito nello sconforto. La vettura era fondamentale per accompagnare i figli portatori di disabilità a visite mediche e terapie motorie. «Quella macchina la utilizzavamo esclusivamente per le particolari esigenze dei nostri bambini - spiega Paola - Mia figlia ha una forma grave di autismo e deve sottoporsi a delle terapie periodiche. A causa della sua patologia accompagnarla a piedi non è possibile e senza auto siamo già stati costretti a saltare delle sedute. L’altro mio figlio di 21 anni ha la sindrome Proteus, una malattia rara che gli comporta difficoltà nella deambulazione. Ha una malformazione alla gamba destra e deve sottoporsi a continue visite mediche, come facciamo ora ad accompagnarlo? Io sono disoccupata, mio marito è precario. Non abbiamo i soldi per comprare una macchina nuova. Non sappiamo come andare avanti».

Al grido di aiuto ha risposto prontamente l’associazione benefica il Sorriso di Karol, da anni schierata a sostegno delle famiglie in difficoltà e promotrice di attività per i bambini portatori di disabilità. La Onlus ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare Paola e suo marito ad acquistare un’auto nuova e permettere ai loro bambini di riprendere le terapie mediche. «Con la mano sul cuore vi chiediamo di darci una mano a raccogliere la cifra per regalargli una macchina nuova, ma soprattutto una nuova speranza in un mondo migliore» fa appello Salvatore Mazzella, voce della Onlus e promotore dell'iniziativa solidale.

La raccolta fondi è disponibile sulla piattaforma GoFoundMe dove chiunque voglia può effettuare una donazione per aiutare Paola e i suoi bambini.