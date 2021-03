Napoli, rubano una bici elettrica e tentano di investire un poliziotto: presi

Rubano una bicicletta elettrica e, durante la fuga, investono un poliziotto. Tre giovani, tra i quali un 15enne, sono stati arrestati ieri a Napoli per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei tre, un 20enne, è stato arrestato anche per tentato omicidio. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono intervenuti ieri mattina su segnalazione della Centrale operativa in via Foria, angolo via Miracoli, per una rapina.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di essere stata minacciata e rapinata della sua bici elettrica da tre uomini, di cui due armati di coltello, a bordo di uno scooter. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato lo scooter che percorreva contromano via Federico Delfino dove i rapinatori, alla loro vista, hanno accelerato la marcia effettuando manovre pericolose. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i tre hanno imboccato via Foria per poi arrivare in via Duomo dove, avendo visto la strada sbarrata da una pattuglia del Commissariato Vicaria-Mercato, sono saliti con i mezzi sul marciapiedi e il conducente dello scooter non ha esitato ad investire uno dei poliziotti, sceso dall'auto per impedire la loro fuga, scaraventandolo a terra e perdendo il controllo dello scooter.

Il conducente e i complici, dopo lo scontro, hanno tentato nuovamente la fuga ma, dopo una colluttazione, sono stati bloccati. Giuseppe Massaro e C.T., di 20 e 15 anni con precedenti di polizia, e M.G., di 19 anni, sono stati arrestati per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; inoltre, Massaro, conducente dello scooter, è stato arrestato anche per tentato omicidio. Infine, il veicolo su cui viaggiavano è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa.

