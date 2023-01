Napoli, rubano il cellulare a una donna e scappano: arrestati

Rubano il cellulare a una donna e scappano. Sono stati arrestati dalla polizia i due rapinatori che ieri sera hanno sottratto lo smartphone a una donna in via Toledo. Secondo quanto raccontato dalla vittima, i due uomini l'avrebbero spintonata mentre camminava. Successivamente, una coppia ha fatto notare alla donna che i due le avevano sfilato il cellulare dalla tasca del giubotto. In breve tempo i Falchi della Squadra Mobile, sulla base delle descrizioni fornite, hanno rintracciato i rapinatori in via Marina, dove li hanno bloccati e trovati in possesso del telefono. Si tratta di due uomini algerini di 20 e 24 anni: il primo, M.A.C. ha già precedenti di polizia, mentre il secondo risulta essere irregolare sul territorio nazionale. Entrambi sono stati arrestati per rapina e il cellulare è stato restituito alla proprietaria.