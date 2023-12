Esce per andare dal parrucchiere e si ritrova senza più la sua casa. È il dramma vissuto alla vigilia di Natale da una 78enne di via Orsi, in zona Arenella. Triste la storia, singolare la dinamica. I fatti sono ora al centro di un'indagine che dovrà fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità. Intanto Marialuisa, pensionata 78enne, è stata privata di tutto: delle sue amate gattine, dei mobili antichi di famiglia, di soldi, borse, gioielli. Insomma, di tutto ciò che aveva nella sua casa dove, dal 22 dicembre scorso, le è stato improvvisamente impedito di entrare. Sono circa le 19 e 30 del venerdì che precede la vigilia di Natale e, come può sapere chi la conosce bene, la signora Marialuisa è appena tornata dall'abituale appuntamento dal parrucchiere, quando due uomini sulla trentina, a lei sconosciuti, «alti, mori e magri» spiegherà in sede di denuncia, la aggrediscono nell'androne del palazzo per strapparle dalle mani le chiavi di casa. «Afferravano il mio braccio destro, lo rigiravano con forza al contrario e mi strappavano con violenza le chiavi dalle mani - racconta l'anziana -. E mentre rimanevo paralizzata dalla paura, sbucava urlando T. che riceveva da uno dei due aggressori le chiavi ed entrava nella mia casa chiudendo subito la porta».

T. è l'ex compagna del figlio della 78enne, nonché proprietaria della casa di via Orsi dove Marialuisa risulta abitare in comodato verbale abitativo. La 78enne racconta di essersi trasferita nell'appartamento al piano terra di via Orsi da luglio 2020 quando la proprietaria della casa era ancora la compagna di suo figlio. In base all'accordo, la donna le dava l'appartamento in comodato e in cambio Marialuisa pagava le rate del condominio e tutte le forniture domestiche di via Orsi, più una parte (circa 800 euro) del fitto della casa con giardino ai Camadoli in cui T. aveva scelto di andare a vivere. Marialuisa usa due camere dell'appartamento al piano terra come deposito dei mobili antichi di una vecchia casa di famiglia e organizza la sua vita tra la camera da letto e la cucina dell'appartamento, prendendosi cura di due gattine e un anziano barboncino. E in zona tutti la conoscono tanto che, quando il 22 dicembre le accade quel che denuncia, nessuno, tra i residenti e i commercianti, si tira indietro quando si tratta di confermare che al piano terra via Orsi abita lei e non altri. Secondo la denuncia della signora Marialuisa, la proprietaria della casa è passata alle vie di fatto con uno sgombero fai da te, evitando di attendere i tempi tecnici della giustizia (proprio qualche giorno prima, c'era stata l'udienza di mediazione obbligatoria in seguito all'istanza della proprietaria di casa di interrompere il comodato).

In pratica, la proprietaria di casa avrebbe deciso di fare da sé e non attendere la decisione di un giudice come prevede invece il normale iter burocratico e giudiziario in casi del genere. Quindi, ottenute le chiavi che i due giovani hanno strappato dalle mani della 78enne, si è introdotta nell'appartamento al piano terra impedendo a Marialuisa di entrarvi. In quei concitati momenti, l'anziana, dolorante e impaurita, ha raccontato di aver chiesto aiuto nella vicina salumeria e da lì di aver chiamato le forze dell'ordine, mentre chi era entrato nella sua casa stava già provvedendo a svuotarla di tutti gli effetti personali, di abiti, coperte, libri e oggetti di scarso valore, gettando tutto alla rinfusa in sacchetti di plastica lanciati tra il pianerottolo e l'androne, «abbandonati alla pubblica mercé di presenti e passati». Marialuisa racconta di essere riuscita a fatica a recuperare solo alcuni dei suoi farmaci, un passaporto, una banconota da 20 euro e poco altro, senza avere la possibilità di recuperare tutte le sue cose e senza conoscere le sorti dei suoi mobili antichi e degli oggetti più preziosi che erano in casa. Possibile? Assistita dagli avvocati Roberta Rivellini e Paolo Cerruti, Marialuisa racconta anche che le forze dell'ordine, accorse sul posto, le hanno detto di non poter far nulla sul momento. Di qui la decisione dell'anziana di sporgere formale denuncia, chiedendo a forze dell'ordine e magistratura di indagare sull'aggressione e sul dramma subiti.