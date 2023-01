Napoli, rubano la Nutella nel supermercato: arrestati

Rubano quattro barattoli di Nutella e uno di miele in un supermercato, nel quartiere napoletano di San Carlo Arena. Ma vengono scoperti da un dipendente, e bloccati dai poliziotti che sequestrano anche una scatoletta di tonno e altri due barattoli di Nutella. S.J. e D.K., 34enni indiani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per rapina impropria. Non solo. S.J. è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre un altro immigrato, R.M., pakistano di 38 anni con precedenti di polizia, è stato anche arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 4 ottobre dalla Procura della Repubblica, Tribunale di Macerata, dovendo espiare la pena residua di 4 anni 4 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Porto Recanati nel 2016.