Napoli, nel cuore della notte rubano le piante dell'antica chiesa di Ponticelli

Ladri di galline secondo il detto ma ladri di piante nei fatti. Due esemplari di Cycas sono l'oggetto del furto registrato nelle ultime ore a danno di una parrocchia di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. La vicenda, che ha generato non poco scalpore, è finita sui social per decisione del parroco che ha fatto appello ai fedeli per ricevere in dono nuove piante per delimitare lo spazio così da mettere in sicurezza coloro che partecipano alle celebrazioni.

Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo le ore 4 di oggi, 1° giugno. In piena notte, dunque, due persone hanno portato via le piante con tanto di vasi caricando il tutto a bordo di un'automobile. É quanto emerge dalle immagini registrate dalla videocamera che sorveglia l'ingresso della parrocchia di Santa Maria delle Grazie ubicata in via Vicinale Porchiano, piccola strada a due passi da via Botteghelle e dal Rione Incis.





«Ho il video con i loro volti e la macchina che trasmetterò anche alle forze dell’ordine», ha scritto sui social il parroco don Modesto Bravaccino che guida la comunità parrocchiale di Porchiano da diversi mesi.

Il sacerdote ha fatto poi appello ai fedeli: «Se avete vasi grandi di pietra che non servono sarebbero graditi da riposizionare davanti a Santa Maria per tutelare l’entrata e l’uscita dei fedeli».

Contattato da Il Mattino don Bravaccino evidenzia la poca importanza del furto ma insiste sulla necessità di tutelare la sicurezza dei fedeli che raggiungono l'antica chiesa di Ponticelli. Le piante, infatti, occorrono per circoscrivere lo spazio prospiciente la chiesa, di propria competenza, così da impedire la sosta e il pericoloso passaggio di veicoli visto la ristrettezza della carreggiata.

Increduli i tanti cittadini della popolosa zona di Ponticelli. Tra i tanti siamo sicuri che non mancherà un bel gesto di solidarietà che riesca a far recuperare di danno ricevuto dalla parrocchia.