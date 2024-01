Ladri, fuorilegge e senzacuore. Sono gli autori del furto di un furgone speciale, adibito per il trasporto di un ragazzo disabile: oltre ad avere infranto la legge, hanno di fatto negato al portatore di handicap il diritto allo spostamento e alle cure, dal momento che i suoi viaggi verso l'ospedale restano condizionati all'uso del veicolo, attrezzato con una speciale pedana mobile. Il caso è venuto alla luce dopo la denuncia del furto, quando il fratello del ragazzo disabile ha lanciato un appello sui social chiedendo la restituzione del mezzo.

Ricostruiamo i termini di questa incredibile vicenda. Un caso vergognoso, che dimostra il livello di bassezza e di profondissimo degrado nel quale sprofonda Napoli.

Due sere fa, a Pianura, scompare un furgone. Non un furgone qualunque, ma di quelli attrezzati per il trasporto di portatori di handicap. Il mezzo è dotato infatti di una pedana idraulica che consente ad Alessandro, questo il nome del ragazzo che soffre di crisi epilettiche, di entrare nell'abitacolo senza essere sollevato in braccio.

I genitori del ragazzo sono pensionati, non possono riacquistare un'auto come quella che avevano. Di qui l'appello su internet: «Hanno lasciato mio padre e mia madre in guai grossi, poiché per loro è assolutamente necessario avere una macchina sempre a disposizione per la condizione di salute di mio fratello Alessandro, che purtroppo spesso deve essere trasportato di corsa in ospedale». L'auto, racconta la famiglia, veniva utilizzata principalmente per consentire al giovane di recarsi a visita dal medico oltre a consentirgli di uscire più facilmente da casa e andare a trovare la nonna. Un appello, quello per Alessandro, reso noto e condiviso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che assicura: «Se il mezzo non sarà ritrovato, attiveremo una raccolta fondi per aiutare Alessandro e la sua famiglia ad acquistare un nuovo furgone con pedana. Lui ama andare in giro, ci ha spiegato la mamma di Alessandro, ma adesso non sappiamo come portarlo fuori».

«Mio padre - conclude il fratello del giovane disabile - era riuscito a comprare una macchina dotata di una pedana che permettesse a mio fratello di entrare in macchina senza dover essere preso in braccio. Ecco perché chiediamo un aiuto, anche piccolo, ma che possa essere prezioso per poter ridare ad Alessandro la sua macchina e il sorriso».