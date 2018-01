Napoli, rubati macchinari all'ospedale Ascalesi: è il quarto furto in un anno

Giovedì 25 Gennaio 2018, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 19:44

Due macchinari oculistici, per un valore totale di 3mila euro. I ladri nella notte scorsa sono tornati all’Ascalesi, già derubato in più occasioni, anche nel recente passato. Questa volta hanno forzato la porta del reparto e hanno portato via un frontifocometro e un ecografo. I dipendenti della struttura se ne sono accorti intorno alle 10.20 e hanno allertato le forze dell’ordine. Per i sopralluoghi, e le successive indagini, è intervenuta una pattuglia del commissariato Vicaria della Polizia di Stato.L’ospedale che si trova nel cuore di Forcella era stato saccheggiato due settimane fa: dalla farmacia erano spariti farmaci, gran parte antitumorali, per un valore di circa 800mila euro. Precedentemente era stato svaligiato il 2 marzo 2017: vennero rubati numerosi antitumorali dalla farmacia e, dalla direzione amministrativa, portarono via i blocchetti di buoni pasto consegnati la mattina precedente e che dovevano essere distribuiti ai dipendenti. Pochi giorni dopo, il 6 marzo, i ladri avevano rubato altri due macchinari dagli ambulatori oculistici del quarto e del quinto piano. Quello scoperto oggi è il quarto furto nel giro di un anno.