Napoli, rubato il Joker danzante della provocatoria mostra d'arte al belvedere San Martino

C'è un “vuoto” d'arte nel piazzale San Martino al Vomero. Il “Joker danzante”, opera dell'artista Ruben D'Agostino ispirata al celebre film di Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, è stata sottratta di recente da ignoti.

L' ignobile gesto, colpisce l'installazione di protesta trasversale “Fuori il Recinto/Outside the Fence”, voluta dal maestro D'Agostino in collaborazione con altri artisti partenopei, nell'ambito del movimento spontaneo Resistenza Civica 2022, al fine di sollecitare le istituzioni al decoro e alla ripresa dei lavori del cantiere sul belvedere.

Purtroppo non è mancato il gesto vandalico. «Ieri ho sporto regolare denuncia di furto per il Joker sottratto dal piazzale di San Martino dove era esposto» dice Ruben, «chiunque lo abbia preso deve sapere che ha commesso un reato e possiede un oggetto derivante da un furto. Sarò ben lieto di ritirarla nel momento in cui mi fosse restituito.

L'arte deve essere remunerata, ma bastava contattarmi e glielo avrei regalato».