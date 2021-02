Napoli, rubato lo scooter a Sal Da Vinci: i ladri lo abbandonano alla vista dei carabinieri

Quando hanno visto i carabinieri che stavano passando per un controllo in via Chaia, a Napoli, due persone hanno abbandonato uno scooter e precipitosamente si sono allontanatei sotto gli occhi incuriositi di decine di persone che stavano passeggiando. Ad un rapido controllo i militari hanno accertato che lo scooter era stato rubato poco prima, sempre in zona, al cantante Sal da Vinci. L'artista è stato contattato poi dai militari per la restituzione del mezzo.

