Napoli, ruota squartata alla consigliera comunale Bismuto: «Continuerò le mie battaglie senza farmi intimidire»

«Stamattina, scendo di casa per accompagnare mio figlio a scuola, e trovo la mia macchina, parcheggiata esattamente sotto casa, con tanto di paletta del comune che la rende riconoscibile, con una ruota decisamente squartata. Non aggiungo altro».



La Consigliera Comunale Laura Bismuto denuncia un evidente atto di intimidazione nei suoi confronti con un post sui social. Un atto squadristico contro una esponente istituzionale che si è sempre distinta come soggetto libero e pensante. La sua battaglia di queste ore è legata allo sgombero di un immobile comunale ubicato a Capodimonte destinato a palestra e biblioteca per il quartiere. Numerosi gli attesati di solidarietà in queste ore.



Intanto c’è chi sostiene altra ipotesi dall'intimidazione: «Queste sono pizzicature da marciapiede – dice un utente sui social – in quanto i due fori sono troppo grandi per essere stati provocati da arma da taglio».





