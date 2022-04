Napoli, sabato della prevenzione: dal pap-test al colon, esami gratuiti

Il sabato della prevenzione questa volta si svolge a Fuorigrotta, uno dei quartieri più popolari di Napoli. Dalle 9 alle 18, appuntamento in piazza Italia: pap test e hpv test gratuiti per le donne dai 24 ai 65 anni; è possibile prenotare la mammografia dai 45 au 69, mentre la visita senologica con ecografia mammaria è raccomandata alle ragazze di 20 anni, e fino ai 45 anni. Per le donne, ma anche per gli uomini (50-74 anni), è prevista la consegna del kit colon retto per lo screening anti-ancro. In vista dell'estate, c'è anche il controllo nei contro il melanoma e, in più, la visita pneumologica. L'accesso è libero fino all'esaurimento dei numeri per accedere agli esami.

APPROFONDIMENTI MEDICINA Diabete, in Italia un nuovo farmaco contro il Tipo 2: si somministra... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 7.277 casi e 12 morti: l'indice di contagio... LA RICERCA Microplastiche trovate nei polmoni degli esseri umani: la scoperta...