Napoli, sabato la tombolata: il ricavato sarà donato ai detenuti del carcere di Secondigliano

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 21:52

Una tombolata a scopo benefico per i carcerati quella organizzata dal gruppo "Parenti ed amici delle detenute del carcere di Pozzuoli". Il tutto si svolgerà questo sabato alle ore 19 presso la Mensa Occupata di via Mezzocannone a Napoli. Negli anni passati il ricavato fu utilizzato per sostenere le detenute del carcere puteolano, quest’anno sarà, invece, utilizzato per i detenuti del carcere di Secondigliano. "Come sempre vogliamo essere vicini a tutti i detenuti e alle detenute, ancora di più in un periodo dell'anno come questo, dove ognuno di noi ha la possibilità di ritrovarsi con i propri cari e passare delle giornate spensierate - si legge in una nota del gruppo Parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli -. Questo in carcere non è possibile e questi giorni che per noi sono di festa, per chi vive recluso tra quattro mura, non sono altro che giorni ancora più duri, vogliamo per questo invitare tutti a partecipare alla tombolata che si terrà sabato 30 dicembre alla Mensa Occupata, sperando che possa essere un momento sereno per tutti quelli che prenderanno parte alla serata, ricordando che tutto il ricavato verrà utilizzato per iniziative a sostegno dei detenuti. La solidarietà è un'arma: usiamola".Definiti anche i premi che vedono per l'ambo il calendario "Parenti e amici delle detenute del carcere di Pozzuoli 2018", per il terno panettone e spumante, per la quaterna un libro, per la cinquina una maglietta serigrafata artigianalmente, mentre, per chi farà la tombola ci sarà come premio un tatuaggio.