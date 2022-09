Napoli, sala da gioco abusiva sequestrata: 50mila euro di multa

Quartiere napoletano del Vasto, in via Milano, in un locale che risultava sfitto era possibile giocare con sei slot machine non collegate alla rete telematica. A scoprirlo i vigili urbani che hanno sequestrato i sei apparecchi privi del prescritto nullaosta e non conformi alle caratteristiche previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questo motivo il responsabile dell'attività illecita, un napoletano di 55 anni, è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali che ammonta a oltre 50 mila euro. Sequestrato il locale.