Napoli-Salerno, choc in autostrada: tre cuccioli gettati nella spazzatura e salvati dagli addetti alle pulizie

Choc sulla A3 Napoli-Salerno: scoperti e salvati tre cucciolotti gettati nel cassonetto della spazzatura. Sulla piazzola di sosta di emergenza - al chilometro 19 tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei Ovest gli addetti alle pulizie hanno trovato tre cagnolini di pochi giorni gettati nel secchio dell'immondizia. È stato chiesto l'immediato soccorso agli ausiliari della viabilità, che hanno prestato le prime cure provvidenziali per il salvataggio in extremis. I cuccioli erano infreddoliti e affamati. Pochi minuti più tardi e sarebbero morti assiderati, ha spiegato il veterinario.



Erano le 7 di questa mattina quando gli addetti alle pulizie, della ditta che opera sulla Napoli-Salerno, hanno sentito dei lamenti simili al pianto di un neonato. Quando si sono affacciati nel cassonetto non credevano ai loro occhi: tre cuccioli gettati come immondizia senza scrupoli da persone senza cuore. La centrale operativa della Sam ha trasmesso la richiesta di aiuto all'Asl e, dopo averli messi in sicurezza, i cuccioli sono stati affidati al canile Dog-park. Gli angeli che hanno salvato i cuccioli da una morte sicura sono