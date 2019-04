Mercoledì 3 Aprile 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 12:17

Stanotte chiude anche un pezzo della A30 tra Caserta e Salerno: lo comunica Autostrade per l'Italia: per interventi di manutenzione programmati, in orario notturno, disagi perché dalle 22 alle 06 di domani giovedì 4 aprile, per chi proviene da Caserta, sarà chiuso l'allacciamento con il Raccordo Salerno-Avellino. In alternativa la società delle autostrade consiglia di uscire a Lancusi Baronissi nord, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, di competenza Anas.La Napoli-Pompei-Salerno chiude domani notte per lavori di manutenzione programmata fino venerdì, dalle 22 alle sei del mattino, verrà interrotto il tratto tra Salerno e Cava de' Tirreni in direzione Napoli per intervenire sul viadotto "Olivieri". Gli automobilisti potranno utilizzare solo la viabilità ordinaria lungo la Statale che passa per Vietri sul Mare per raggiungere la stazione di Cava de' Tirreni e proseguire in direzione Napoli.Chiude stasera, dalle 22 alle 6 di venerdì, l'uscita di Avellino ovest per chi proviene da Napoli sulla Napoli-Canosa. L'interruzione dell'autostrada si rende necessaria, secondo Autostrade per l'Italia, per programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza che dureranno per due notti.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.