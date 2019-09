Lunedì 16 Settembre 2019, 12:56

Un motociclista di 48 anni è morto in un incidente stradale sulla cui dinamica sono in corso accertamenti sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno, all'altezza di Ercolano. Sul posto i mezzi di soccorso.La Polizia stradale di Angri sta ricostruendo la dinamica dell'incidente avvenuto in direzione sud. Molto pesanti le conseguenze sulla circolazione, con il traffico praticamente fermo per diversi chilometri prima dell'ingresso a Napoli.