Venerdì 2 Novembre 2018, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Popolazioni in allarme per l'attesa onda di piena del fiume Sarno, già esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia. Il letto del fiume è ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L'ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia in una zona molto a monte dalla foce. Gli abitanti dell'area sono in allerta e tempestano di telefonate i vigili del fuoco e la Protezione Civile. «Nei giorni scorsi abbiamo più volte tentato di segnalare al Genio Civile questo rischio - spiega il consigliere comunale Lello De Gennaro - Ma non abbiamo ricevuto risposta».Sul posto il vice Capitano del Corpo di polizia municipale, Ferdinando Fontanella, che segue i lavori della Sma, intervenuta per estrarre il primo tronco dal letto del fiume all'altezza di Scafati, dove l'esondazione, in località Ponte Nuovo ha già interessato le campagne. «La situazione è di pre-allarme, perché se il fiume si riversa dal lato delle abitazioni, gli allagamenti saranno inevitabili - spiega Fontanella - Noi ora facciamo del nostro meglio per tentare di estrarre anche altri alberi di pioppo dal fiume, purtroppo non possiamo prevedere se con questo intervento riusciremo a evitare disagi a causa dell'attesa ondata di piena del fiume Sarno. Al momento ci allarma più l'affluente Marna che ha già raggiunto e sta per superare gli argini».