«Volete evitare la fila? Vi cedo il mio posto così entrare subito senza aspettare. Una mancia a piacere...». La nuova esplosione del turismo a Napoli ha ispirato la fantasia dei napoletani che hanno inventato una nuova professione, il «saltafila»: una persona che permette ai visitatori di accedere rapidamente al museo, o al sito turistico che desiderano ammirare, senza sorbirsi lo stress della lunga coda.

In realtà la «mancia a piacere» non è affatto libera ma ha un valore preciso. Un'ora trascorsa in coda al posto di un turista costa dieci euro, dopo i sessanta minuti il pagamento lievita fino a raggiungere i venti euro.

Siccome la nuova attività partorita dall'ingegno napoletano è appena venuta fuori dall'ombra, non ci sono approfonditi dettagli sulle modalità con la quale viene messa in atto.

In realtà i precursori di questo singolare lavoro sono presenti a Napoli già da tempo. Si trovano abitualmente nei grandi uffici postali dove smerciano i tagliandini con il numero per la chiamata allo sportello: chi entra nell'ufficio postale e scopre di avere un numero lontanissimo da quelli che vengono chiamati in quel momento, può acquistare un numero con un'attesa più ridotta da persone (generalmente anziane), che trascorrono la giornata accaparrandosi tagliandi da cedere, generalmente in cambio di una moneta. Questa svolta «turistica», però, rappresenta una novità non ancora indagata.

Gli unici dettagli arrivano dagli stessi protagonisti che, una volta scoperti, hanno spiegato di lavorare in coppia, generalmente un uomo e una donna: uno dei due tiene la fila, l'altro raggiunge la parte finale della lunga coda offrendo i suoi «servizi».

La presenza dei «saltafila» non autorizzati, è venuta fuori per caso a metà della scorsa settimana in pieno centro storico, a causa di una baruffa che s'è generata nel mezzo dell'infinita coda in attesa di accedere alla Napoli Sotterranea. In queste settimane delle feste, la fila s'è allungata per molti metri e i tempi di attesa, nei momenti di maggiore afflusso, hanno superato i novanta minuti.

L'altro giorno gli addetti della Napoli Sotterranea sono stati attirati dalle proteste di due giovani turisti che non hanno gradito lo scambio di persona fra utenti in coda dinanzi a loro. È successo che il «saltafila» ha ceduto il suo posto a un gruppetto di quattro turisti, così le altre persone in attesa si sono lamentate.

Il parapiglia s'è smorzato quando gli addetti della Napoli Sotterranea hanno imposto ai «saltafla» di allontanarsi e ai turisti che avevano comprato il posto di rimettersi regolarmente in coda alle spalle di tutte le altre persone, c'è stata anche la minaccia di chiamare le forze dell'ordine che, però, non si è concretizzata. È stato quello, però, il momento in cui è venuta ufficialmente fuori la nuova «professione» inventata a Napoli.

Qualche dettaglio sulle modalità dell'intervento dei «saltafila» l'hanno reso noto proprio le persone individuate l'altro giorno. Nel tentativo di difendersi e di spiegare che non c'era nulla di male nel loro operato, hanno chiarito di aver scoperto questa possibilità dopo aver visto all'opera altre persone che, secondo quel che hanno detto, lavorano abitualmente tra le code della Cappella Sansevero e del Mann.

Ovviamente nessuna delle due strutture nominate ha mai avuto sentore né percezione della presunta attività di queste persone, anzi da Cappella Sansevero spiegano che è decisamente difficile che si possano verificare situazioni del genere perché il personale della struttura è particolarmente attento, soprattutto quando la coda diventa lunga. Però nessuno riesce a dire con aritmetica certezza che un evento del genere non sia accaduto, anche perché non si tratta di attività nelle quali è riscontrabile un profilo di pura illegalità.

Gli stessi protagonisti della baruffa dell'altro giorno, quando si sono difesi dopo essere stati scoperti, hanno spiegato: «Non vendiamo nulla, non samo bagarini, mettiamo semplicemente il nostro tempo a disposizione dei turisti. Loro possono proseguire la visita in città senza l'assillo della coda alla quale pensiamo noi. Si tratta di una buona azione, se poi decidono di darci una mancia mica possiamo rifiutare?».

In realtà un profilo di illegalità si manifesterebbe nel caso in cui la richiesta di denaro fosse ufficiale: se è vero che esiste un tariffario, come sostiene chi li ha pagati (dieci euro per saltare un'ora di fila, venti per due ore), allora potrebbero essere riscontrati profili di illegalità sui quali andrebbe aperta un'indagine.

La vicenda viene accolta con un sorriso da Enzo Albertini, l'inventore della Napoli Sotterranea: «È stato giusto allontanarli e ancor più giusto minacciare di rivolgersi alle forze dell'ordine. Però anche questo evento è una conferma della genialità dei napoletani che sanno prendere al volo ogni occasione per sbarcare il lunario».