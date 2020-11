Salvato ottantaquatrenne dopo sei ore di ricerche, era caduto in un burrone nel Napoletano

Salvato ottantaquatrenne dopo sei ore di ricerche, è accaduto ad Ercolano dove ieri sera intorno alle 19.00 i familiari dell’uomo avevano denunciato la scomparsa dell’uomo alla tenenza cittadina non vedendolo rientrare .Le ricerche sono partite immediatamente sia ad Ercolano che nei comuni limitrofi. Decine sono stati a lavoro per tutta la notte nonostante di militari impegnati in operazioni di ricerca rese particolarmente difficili dal buio e dalla fitta vegetazione.

L’anziano è stato ritrovato intorno alle 2 di notte, infatti i carabinieri hanno individuato la sua auto alle pendici del Vesuvio. Hanno poi sentito delle grida provenire dalla vegetazione. Ed è proprio in un dirupo generato dalle colate laviche alle pendici del vulcano, tra la fitta boscaglia, che è stato ritrovato, in buone condizioni di salute. I militari dell’arma con la collaborazione dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l’anziano che è e poi affidato all’affetto dei familiari. L’uomo come hanno appurato i carabinieri era alla ricerca di funghi alle falde del Vesuvio poi sopraggiunto il buio ha perso l’orientamento ed è scivolato nel burrone.

