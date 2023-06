Napoli, il secondo tempo del match con la Sampdoria trasmesso in chiaro sui maxischermi

Il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria in programma domani sarà trasmesso sui maxischermi presenti in città.

Lo ha ottenuto il sindaco Gaetano Manfredi parlando con la Lega Calcio, d'intesa col Prefetto Claudio Palomba.

Un regalo ai tanti tifosi che saranno nelle piazze per assistere ai festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli in programma allo stadio Maradona dopo il fischio finale.

I maxischermi saranno presenti in piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia.

E l'iniziativa sarà estesa a quelli presenti in 17 comuni dell'area metropolitana.

La Lega di serie A e la TV detentrice dei diritti Dazn hanno consentito la visione del match dal secondo tempo. I maxischermi saranno quindi in funzione dalle 19.15 fino al termine della festa.

Il sindaco Manfredi ha infine autorizzato l'installazione di un maxi-schermo anche nello Spazio Comunale Piazza Forcella per vedere la partita Napoli-Sampdoria e i successivi festeggiamenti.

Questo l'elenco dei Comuni dell'area metropolitana: Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta, Marigliano, Giugliano, Cardito, Calvizzano, Bacoli, Casalnuovo, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellammare di Stabia.