Restano divelte le barriere del” lungo via Dorando Pietri a Ponticelli. Un luogo scelto dal comune di Napoli, come deposito temporaneo per sampietrini e basoli asportati dalle strade cittadine oggetto dei lavori di rifacimento e ristrutturazione., sorpresi in diverse occasioni all’interno dei cancelli. Al di là di quelle recinzioni che durante gli ultimi giorni di maltempo, hanno ceduto sotto la spinta delle forti raffiche di vento.«Stiamo segnalando da tempo questa situazione – dichiara il presidente del comitato “Porchiano bene comune”– ma solo ora hanno deciso di intervenire. Dopo un cedimento che ha messo questi sampietrini “a disposizione di tutti”. Il comune dovrebbe intervenire in questi giorni, ma intanto sarebbe necessario impedire l’accesso. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato in sinergia con la polizia locale, proprio per evitare che il deposito temporaneo venisse depredato. Ma non sempre siamo riusciti ad evitare i furti. Sarebbe necessaria una sorveglianza costante sia in questo punto che all’incrocio con via Cupa Spina e via Argine».Una vigilanza che dovrebbe essere costante soprattutto nei pressi del terrapieno della strada statale del Centro Direzionale, dove i pirati dei rifiuti hanno segato i paletti ai limiti del marciapiede, per rendere più agevoli le azioni di sversamento. «La discarica sul marciapiede – conclude Palantra – cresce di giorno in giorno. Questa zona è sempre più abbandonata e nessuno riesce ad intervenire in maniera definitiva. Le nostre segnalazioni continueranno ed il nostro impegno non diminuirà, ma necessitiamo dell’aiuto delle istituzioni. Ponticelli non può continuare ad essere una periferia abbandonata da tutti».