Mercoledì 21 Marzo 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 16:07

oma, 21 marzo 2018 – La fortuna passa per la Campania e in particolare a San Giorgio a Cremano, dove è stata realizzata una vincita da 3 milioni di euro con “Un sacco di soldi”, il nuovo biglietto lanciato da Gratta e Vinci lo scorso 1°marzo. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Stefano Cosimo, in via De Lauzieres Flotard 48.“Sono ancora senza parole per questa straordinaria vincita perché non capita tutti i giorni di avere a che fare con queste cifre! Abbiamo festeggiato con un brindisi e l’augurio di poter regalare, in futuro, ancora tanti altri momenti di gioia ai nostri clienti! “, ha dichiarato il titolare del punto vendita.Un avvio d’anno all’insegna della buona sorte in Campania che già lo scorso febbraio aveva già festeggiato con i 5 milioni di euro vinti grazie a “Il Miliardario Maxi”. Dall’inizio dell’anno in Campania Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per più di 120 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per oltre 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017