Giovedì 31 Maggio 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:54

Gli agenti del commissariato San Giovanni a Teduccio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi Gitano, 31 anni, già arrestato dalla polizia - e da allora detenuto - dopo il ferimento di un 12enne colpito in modo lieve da un proiettile vagante la sera di San Silvestro mentre era affacciato a un balcone in via Sorrento.Gitano fu arrestato poche ore dopo per violazione della sorveglianza speciale e detenzione di munizioni da guerra. La polizia riteneva che fosse lui il responsabile degli spari, tesi confermata dalle successive indagini che hanno portato il gip a firmare l'ordinanza per associazione mafiosa e tentato omicidio.