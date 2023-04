Napoli, non rientra in carcere dopo permesso premio: arrestato 27enne napoletano

Ieri mattina gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Taverna del Ferro accertando che lo stesso, identificato per un 27enne napoletano, dopo aver beneficiato di un permesso premio di 5 giorni fino al 12 aprile, non era rientrato nella casa circondariale di Carinola dove è detenuto per reati contro il patrimonio; pertanto è stato arrestato per evasione.