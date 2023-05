Napoli, Alto impatto a San Giovanni: 153 identificati e un arresto

Ieri gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra e personale della polizia municipale di Napoli, con il supporto del reparto prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni-Barra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 153 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, e controllati 63 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state anche contestate quattro violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.

Ancora, gli operatori hanno controllato quattro persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari e denunciato una persona per appropriazione indebita in quanto sorpresa alla guida di un veicolo di proprietà di una società di noleggio.

Infine, i poliziotti, in via delle Repubbliche Marinare, hanno eseguito un provvedimento per la carcerazione, emesso a settembre del 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 54enne napoletano poiché condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Napoli tra marzo e novembre del 2019.