Napoli, San Giovanni dopo le stese. Il prete: «I delinquenti vengano da me»

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:52

«Chi delinque farebbe bene a venire da me, mentre le persone del parco dovrebbero iniziare a denunciare». Queste le parole di Padre Modesto Bravaccino della parrocchia di San Giuseppe nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Proprio qui infatti, lo scorso 31 Dicembre è rimasto ferito per un colpo d’arma da fuoco il giovane Stefano di soli 12 anni. Il ragazzo – ferito al ginocchio – è fuori pericolo, ma a quanto pare la “stesa di capodanno” non è un evento isolato.«Qui accade spesso» continua Don Modesto, «che le bande rivali facciano cose di questo genere. Io arrivai in zona sette anni fa e le cose erano assai peggiori, ma a quanto pare quel tempo sta tornando. Adesso vado spesso in giro nelle case dei miei parrocchiani e sempre più di frequente loro stessi mi indicano i fori di proiettile che hanno sul balcone di casa. Alcuni ragazzi di questo quartiere girano armati sparando in aria e questi avvenimenti purtroppo riguardano soprattutto la zona dove insiste la nostra chiesa. Qui c’è una vera linea di fuoco ed il fenomeno purtroppo sembra in crescita ogni giorno di più».