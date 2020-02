Si chiama via Sacco e Vanzetti, ma più che i celebri anarchici è famosa a San Giovanni a Teduccio per essere diventata la strada dei «carrozzieri». Non nel senso che ci sono molte autoofficine, ma perché è proprio in via Sacco e Vanzetti che ogni giorno vengono lasciati cumuli di paraurti di auto incidentate o, più spesso, rubate. I pezzi sono smontati e, per evitare ogni problema, abbandonati lì, per strada, sotto gli occhi di tutti.

Ovviamente, nessuno controllo. I vigili urbani fanno finta di non esistere nel quartiere. La Municipalità, neanche a dirlo, è assente. Il sindaco de Magistris troppo impegnato ad impegnarsi, a parole, per i più poveri e per le periferie di Napoli, per accorgersi che qualcosa in città, e soprattutto nelle periferie, non funziona. Così i paraurti vengono ogni giorno abbandonati in via Sacco e Vanzetti. E rimangono lì per giorni.

Ultimo aggiornamento: 10:24

