Napoli: strappa la borsa a una donna, 50enne fermato dalla polizia

Lunedì pomeriggio una donna si è recata presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra per denunciare che il giorno prima, mentre stava passeggiando in via Villa San Giovanni, era stata avvicinata da un’auto.

Il conducente, dopo averla afferrata per un braccio, le aveva asportato la borsa facendola rovinare al suolo per poi darsi alla fuga; la donna, dopo aver visionato un album con le foto di alcuni sospetti, ha trovato una somiglianza con l'autore della rapina.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via Guidone il presunto rapinatore mentre era a bordo della stessa autovettura utilizzata per commettere il reato. Un 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia in quanto gravemente indiziato per rapina e lesioni personali e gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida di veicolo già sottoposto a sequestro e mancata copertura assicurativa.