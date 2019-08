Sabato 31 Agosto 2019, 14:52

98,20 grammi di hashish compattati in un panetto pronto per essere tagliato e smerciato. La droga era nelle tasche dei pantaloni di Valentina Del Gaizo, una 37enne di San Giorgio a Cremano già nota alle forza dell'ordine. I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale l’hanno notata su corso San Giovanni a Teduccio: era in auto e il suo atteggiamento tradiva agitazione. L’hanno perquisita e rinvenuta la sostanza l’hanno arrestata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio . Dopo le formalità di rito, la 37enne è stata sottoposta ai domiciliari in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.