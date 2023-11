Regione e Comune divisi al Consiglio di Stato sulla limitazione dell’apertura di nuove attività commerciali varata da Palazzo San Giacomo - e condivisa a luglio dallo stesso ente di Santa Lucia - che non siano di artigianato collegato ai pastorai in via San Gregorio Armeno in particolare e in generale nel perimetro del Centro storico Unesco. In virtù di questo provvedimento del Comune è stata chiusa in via San Gregorio Armeno la pasticceria Scaturchio. Che ha fatto ricorso al Tar che ha dato ragione al Comune. L’antica bottega dei dolci si è quindi rivolta al Consiglio di Stato che si esprimerà entro la prossima settimana.

In questa sede la Regione però ha preso una posizione diversa da quella che ha avuto al Tribunale amministrativo tanto da sembrare pendere in favore delle ragioni di Scaturchio. Ovvio che nel Municipio guidato dal sindaco Gaetano Manfredi non l’abbiano presa bene. Cosa è successo allora? E soprattutto stanno davvero così le cose? «Non abbiamo cambiato idea - spiega l’assessore regionale al Turismo Antonio Marchiello - abbiamo condiviso il provvedimento del Comune e confermiamo la nostra posizione. Il tema è che davanti al Tar che ha visto Scaturchio soccombere, il Tribunale ha sostenuto che nella delibera della Regione ci sia un errore, ma le cose non stanno così». Marchiello entra nel merito della questione. «Il Consiglio di Stato deciderà come meglio crede, ma la Regione ha inviato una nota per chiarire la sua posizione, non abbiamo fatto nessun errore e non è che pendiamo dal lato di Scaturchio. Semplicemente ci atteniamo a quanto scritto dal Comune nel nuovo regolamento, vale a dire che sono escluse dalla nuova disciplina, e vado a memoria “tutte le attività già autorizzate ed esistenti, nonché le attività che si intendano intraprendere ex novo nei locali commerciali che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina siano già destinati ai predetti utilizzi”. Significa che chi ha fatto investimenti precedenti alla nuova disciplina può continuare a lavorare, lo scrive il Comune non noi». Per Palazzo San Giacomo le cosa non stanno così. La sostanza del provvedimento è che si tratta di salvare il Centro storico per limitare l’invasività davvero eccessiva di bar, baretti e botteghe di food per cercare di tutelare l’identità del centro antico da un lato, e dare una calmata alla movida che in quel pezzo di città è una gioia per i giovani, ma per chi ci vive è un vero tormento e questo al netto dei problemi di ordine pubblico.



Da qui nascono le perplessità di Palazzo San Giacomo sulla mossa della Regione. A spiegare la posizione del Comune e a replicare a Marchiello è Teresa Armato assessora al Turismo e al Commercio. «Siamo convinti della bontà del nostro atto - racconta Armato - riguardo alla scelta di impedire l’apertura di qualsiasi altra attività commerciale a San Gregorio tranne la produzione e vendita di presepi e pastori. Una scelta in sintonia con il sentire della città e condivisa da tutti gli attori istituzionali incluse la Regione e la Sovrintendenza. Provvedimento condiviso anche dalle Associazioni di categoria, penso agli artigiani del presepe e alle associazioni dei commercianti». Per l’assessora «Tutto è stato discusso per mesi ed è stata dichiarata per mesi la nostra volontà sul vincolo rafforzato a San Gregorio Armeno, espressa sempre con chiarezza e trasparenza. Va tutelata per la sua unicità nota in tutto il mondo e tutti sono stati d’accordo sul vincolo». La Armato prosegue il suo ragionamento: «La nostra decisione sul sito dei pastori è stata sempre quella del vincolo e della tutela come traspare dal documento che è stato condiviso da tutti gli attori istituzionali. L’Amministrazione Manfredi vuole disegnare un modello di città che ci chiedono tutti a iniziare dagli stessi commercianti che sono stati sempre dalla nostra parte». Un atto che l’assessora rivendica con orgoglio: «La delibera, certamente coraggiosa, ci è stata richiesta da altre città come Roma, dall’Anci e da tanti altri Comuni». La sensazione è che la Armato e tutta la squadra del sindaco siano preoccupati che sotto l’aspetto formale della vicenda spiegato da Marchiello si possa celare qualche malinteso politico. Del resto, il provvedimento è vero che è valido per tre anni, ma è altrettanto vero che ogni anno per rinnovarlo tutti gli attori in campo si devono riunire intorno allo stesso tavolo per decidere se andare avanti e se c sono diversità di vedute sarà complicato il rinnovo di un atto il cui parto è stato già molto articolato.



Vale la pena ricordare perché Manfredi - dopo ripetuti appelli al Governo per avere più poteri - ha messo in campo un provvedimento per mettere ordine in un settore complesso e strategico per la crescita di Napoli. Le attività di “food and beverage” su tutto il territorio comunale, compresi i laboratori di panificazione, sono in totale 8020. Nelle aree interessate dal vincolo 1555. «La superficie del Centro Storico è di 17 chilometri quadrati - si legge nel provvedimento - pari al 14,5% del territorio comunale. La superficie sottoposta a limitazioni è circa 1,2 chilometri quadrati. Vi sono quindi 1300 attività in crescita esponenziale per nella superficie sottoposta a limitazioni».