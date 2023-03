Napoli, controlli della polizia nelle zone di movida: raffica di multe

Ieri, venerdì 17 marzo, nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della polizia locale del comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato in zona Chiaia 37 persone e controllato 14 veicoli.

Ancora, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone sono state identificate 48 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, e controllati 3 esercizi commerciali; infine, sono state contestate in via Aniello Falcone 5 violazioni del codice della strada per sosta vietata e rimossi 3 veicoli poiché parcheggiati in sosta vietata con rimozione forzata.