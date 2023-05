I carabinieri della stazione San Pietro a Patierno intervengono a via Onorato Fava per la segnalazione di un incendio.

A prendere fuoco per cause ancora in corso di accertamento una Daewoo Matiz. Le fiamme hanno distrutto completamente l’auto e danneggiato una Peugeot 3008 ed una moto lì parcheggiate. Incendio domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.