Napoli, al presidio sanitario di Barra test per le allergie con prodotti scaduti

Scoppia un caso, nel Psi, il presidio sanitario intermedio, di Napoli Est di via Ciccarelli a Barra: i test per verificare a cosa sono allergiche le persone risultano, infatti, scaduti almeno da due anni.

I presidi sanitari intermedi come quello di Barra servono a evitare che i pazienti affollino senza ragione i pronto soccorso e i reparti degli ospedali. La struttura di via Ciccarelli consente di fare visite ambulatoriali e rispondere alle esigenze della riabilitazione, oltre ad avere la capacità di intervenire in day hospital con piccoli interventi in loco. Tra le attività del Psi c'è anche quella dei test per verificare eventuali allergie. «Abbiamo scoperto - dice Carlo Landolfi del gruppo «Noi contro la malasanità» - che i test per cercare eventuali allergie vengono effettuati con medicinali scaduti addirittura nel 2017. Una struttura affidabile come il Psi di Barra dovrebbe utilizzare materiale non scaduto».

Ultimo aggiornamento: 10:32

